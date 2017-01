Por Ernesto Salayandia García

José Alfredo Jiménez, el canta autor de las emociones.

El gran compositor y cantante de reconocida fama nacional e internacional, Dolores Hidalgo, Guanajuato, 1926 – Ciudad de México, 1973) Cantante y compositor mexicano. Dotado de una extraordinaria fecundidad creativa, fue uno de los más destacados representantes de la canción ranchera. Temas como El rey, su canción más popular, le hicieron famoso en México y en todo el mundo. Siendo niño se trasladó junto con su familia a la capital de la República, y a los 14 años compuso su primera canción. Pese a demostrar tempranamente su talento innato para la composición, el éxito tardó en sonreírle. Durante su juventud ejerció los más variados oficios, desde el de futbolista en el Marte (un equipo de primera división) hasta el de camarero en un restaurante en el que trabaría una amistad providencial con el hijo del dueño, a la sazón guitarrista del trío Los Rebeldes. En 1948, acompañado por el trío Los Rebeldes, cantó por vez primera en la radio. Pero no fue hasta 1950 que comenzó a ganar celebridad gracias a su canción Yo (grabada por Andrés Huesca y sus Costeños), que sería el primer título de una larga lista de éxitos. Comenzó así una fructífera carrera que lo convirtió en el más destacado compositor de canciones rancheras en México; los mejores cantantes e intérpretes se disputaban sus temas para incluirlos en su repertorio. Sus melodías fueron interpretadas por Jorge Negrete, Pedro Infante, Miguel Aceves Mejía, Lola Beltrán, Javier Solís y la española María Dolores Pradera, entre otros. De entre sus canciones, son especialmente recordadas El rey, No me amenaces, Amanecí en tus brazos, Paloma querida, Caminos de Guanajuato, Caballo blanco y Un mundo raro. José Alfredo Jiménez, canto la vox populi, el sentir y la manera de prensar del pueblo de México. Dato curioso, Juan Gabriel y José Alfredo, nacieron un 19 de enero.

El encanto emocional de sus composiciones.

Le canto al amor, de una manera apasionada, al desamor con un talento desbordado, interpreto, a través de sus letras a la soberbia, la codependencia, la traición, la tristeza, la alegría, le canto a la ilusión, expreso sus resentimientos, manejo su real sentir y su revivir. El éxito como compositor y cantante llevó a José Alfredo Jiménez a una frenética actividad profesional. Además de dar sus recitales y conciertos, trabajó en el teatro, en la televisión y en la radio, tanto en México como en el extranjero. En el cine alcanzó gran popularidad gracias a cintas como Martín Corona (1950), Póquer de ases (1952), Guitarras de medianoche y La feria de San Marcos (1957). La música de José Alfredo Jiménez arraigó profundamente en el gusto popular mexicano. Sus composiciones adquirieron una enorme popularidad gracias a la belleza y simplicidad de sus letras y melodías y a la expresión sincera y directa de sentimientos con los que el público podía sentirse fácilmente identificado. Verdaderamente el compositor supo plasmar, con realismo y emoción contenida, el amor y el desamor, la nostalgia por la vida campesina, y, en definitiva, toda la gama de los sentimientos humanos, incluyendo el odio, la rabia o el desengaño, así como la ternura y magia que extraía a menudo de cualquier escena en apariencia insignificante de la vida cotidiana.

El canto a la soberbia.

Para los que conocemos la trayectoria del gran José Alfredo, sabemos que durante su vida, tuvo serios problemas con la botella y esa inteligencia nata y distinguida, lo hacía por demás creativo, un talento único por el cual trascendió fronteras, tal vez, una de sus composiciones de mayor impacto mundial, es y ha suido El Rey.- Yo sé bien, Que estoy afuera, Pero el día, Que yo, me muera, Sé que tendrás, Que llorar, llorar y llorar.- Dirás que no me quisiste pero vas a estar muy triste y así te me vas a quedar.- Aquí expresa conmiseración, pobrecito de mí, pero la que va a perder eres tú, ahí acentúa despecho, luego, dice la letra. con dinero y sin dinero yo hago siempre lo que quiero y mi palabra Es la ley.- O sea, me importa un comino lo que pienses, lo que digas, tus sentimientos, no valen, yo soy quien manda.- Aquí, soberbia pura.- Sigue: no tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda pero sigo siendo el rey.- En esta estrofa, reafirma el me vales monjas, yo soy el rey y punto, se nota el resentimiento contra un amor- una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar.- Queda de manifiesto, se negación y la confirma con la siguiente parte de sus versos El Rey.- También me dijo un arriero que no hay que llegar primero pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero yo hago siempre lo que quiero y mi palabra s la ley No tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda pero sigo siendo el rey. La filosofía del despecho, del machismo son en parte el talento de este compositor emocional y cuando alguien canta El Rey, de su ronco pecho, rugen sus resentimientos hacia una mujer, ruge la soberbia.-.

La pasión y el amor de José Alfredo

Sin duda, la combinación de sus frases que encajaban perfectamente unas con otras, el juego de sus sentimientos y su entrega, además su peculiar manera de interpretar, con ese filin, le ponía su estilo, canela y gusto, verlo actuar y cantar, era todo un deleite y sus canciones forman parte, una o dos, o más de tres de las serenatas que se dan en el territorio nacional y esta canción, Paloma querida, es parte de esa programación musical -Por el día que llegaste a mi vida Paloma querida me puse a brindar y al sentirme un poquito tomado pensando en tus labios me dio por cantar, Me sentí superior a cualquiera y un puño de estrellas te quise bajar y al mirar que ninguna alcanzaba me dio tanta rabia que quise llorar, Yo no sé lo que valga mi vida pero yo te la vengo a entregar yo no sé si tu amor la reciba pero yo te la vengo a dejar, Me encontraste en un negro camino como un peregrino sin rumbo ni fe y la luz de tus ojos divinos cambiaron mi suerte por dicha y placer , Desde entonces yo siento quererte con todas las fuerzas que el alma me da desde entonces Paloma querida mi pecho he cambiado por un palomar, Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la vengo a entregar .. yo no sé si tu amor la reciba pero yo te la vengo a dejar..-

Las vivencias y sus canciones

Este personaje que dejo una huella profunda en el mundo musical de México, tenía una fuente de inspiración inmediata, ante sus sucesos, sus tragedias, sus desamores o enamoramientos, era un enamorado de la mujer, de la mujer en turno, cada canción era un cumulo, es un cumulo de sentimientos, por ejemplo, hay una lluvia de emociones, sentimientos y filosofía con Los Caminos de León Guanajuato, su tierra natal.- No vale nada la vida la vida no vale nada comienza siempre llorando y así llorando se acaba por eso es que en este mundo la vida no vale nada.- Ahí van todos sus resentimientos, pero de repente cambias el tono y dice en su canción Caminos de León Guanajuato,. Bonito León Guanajuato su feria con su jugada ahí se apuesta la vida y se respeta al que gana allá en mi León Guanajuato la vida no vale nada El cristo de tu montaña

el cerro del cubilete consuelo de los que sufren adoración de la gente el cristo de tu montaña del cerro del cubilete.- Estos dos fragmentos, podrían interpretarse como una descripción de su estadio natal, acredite su filosofía.- Ahí se apuesta la vida y se respeta al que gana.- Su canto, varia en las siguiente estrofa.- Camino de Guanajuato que pasas por tantos pueblos no pases por Salamanca que ahí me hiere el recuerdo vete rodeando vereda no pases porque me muero Camino de Santa Rosa la sierra de Guanajuato ahí nomás tras lomita se ve Dolores Hidalgo yo ahí me quedo paisano allí es mi pueblo adorado.-. Sentimientos, nostalgia, mensaje, José Alfredo, canta DONDE LA VIDA NO VALE NADA, es una mala publicidad contra Guanajuato, ni para Salamanca, cuando dices.- NO PASES POR SALAMANCA QUE AHÍ ME HIERE EL RECUERDO. Se refiere al gran dolor que la causo la muerte de un hermano accidentado en Salamanca y ahora, hay que reconocer que esta canción para los guanajuatenses, es como el segundo himno nacional.-

La verdad sobre el caballo blanco

Su voz tenía un tono original, sus sonsonetes, modulación énfasis, el o que sentimental, la emoción en voz, hacían de sus canciones unos verdaderos versos amenos, rítmicos y fáciles de memorizar, sus cantos representan la filosofía popular, aunque estas generaciones no sepan ni papa de quien fue José Alfredo Jiménez, su legajo ahí está para la historia. Esta interpretación, la del Caballo Blanco, tiene ese sello de distinción emocional. – Este es el corrido del caballo blanco, que en un día domingo feliz arrancara, iba con la mira de llegar al norte, habiendo salido de Guadalajara, Su noble jinete, le quito la rienda, le quito la silla y se fue a puro pelo, cruzo como rayo, tierras Nayaritas, entre cerros verdes, y lo azul del cielo, A paso más lento, llego hasta Equinapa, y por Culiacán, ya se andaba quedando, cuentan que en los Mochis, ya se iba cayendo, que llevaba todo el hocico sangrando, Pero lo miraron pasar por Sonora, y el valle del Yaqui le dio su ternura, dicen que cojeaba, de la pata izquierda, y a pesar de todo, siguió su aventura, Llego hasta Hermosillo, siguió pa´ Camorca y por Mexicali sintió que moría, subió paso a paso, por la Rumorosa, llegando a Tijuana, con la luz del día, cumplida su hazaña , se fue al Rosarito, y no quiso echarse hasta ver Ensenada, y este fue el corrido del Caballo Blanco, que salió un domingo de Guadalajara, Aunque sus canciones tenían referencias al pueblo mexicano, sus canciones han dejado huella y no hay borracho que no entone alguna de ellas, muchas narraba sus vivencias en las cantinas y en sus borracheras; José Alfredo, le canto a Chihuahua Yo conocí a José Alfredo, a través de mi padre, Don Domingo Salayandia Nájera y de un buen amigo radiodifusor tampiqueño, Gualberto Guerra luna, mi padre me platico que en el trayecto de Parral, Chihuahua a la ciudad de Torreón, él llevaba al canta autor a que tomara su avión a la ciudad de México, después de haber estado en un festival de la radiodifusora XEGD de Parral, propiedad de mi padre y que con esa sencillez, fue escribiendo dos canciones en el camino, un promedio de tres horas y media, unas, De las lunas la de octubre es más hermosa y dos, Bajo el cielo de Chihuahua, casualmente una parrálense había cautivado a José Alfredo y de ahí su sobrada creatividad.